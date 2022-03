Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die am Mittwoch, 2.3.2022 eine Verkehrsunfallflucht beobachtet haben, die sich zwischen 6.00 Uhr und 10.15 Uhr auf dem Boschweg in Everswinkel ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen schwarzen Audi A 3 mit der Städtekennung aus Borken, der in einem Wendehammer stand. Möglicherweise wurde der erhebliche Sachschaden am Heck des Autos von einem Lkw verursacht. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

