Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jugendliche verletzt - Unfallbeteiligter flüchtet

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (02.03.2022, 07.45 Uhr) sind zwei Jugendliche in Ahlen verletzt worden.

Eine 16-jährige Ahlenerin war mit ihrem E-Tretroller auf der Straße Im Pattenmeicheln Richtung Fußgängerüberweg am Kreisverkehr unterwegs. Neben ihr lief zu Fuß eine 13-jährige Ahlenerin. Zeitlich fuhr ein Autofahrer auf der Straße im Pattenmeicheln in selber Richtung. Am Kreisverkehr hielt der Fahrer am Fußgängerüberweg an. Als die beiden Jugendlichen den Kreisverkehr überqueren wollten, fuhr der Autofahrer ebenfalls an und stieß mit der 16-Jährigen zusammen. Diese stürzte, kollidierte mit der 13-Jährigen, woraufhin auch sie stürzte. Der Autofahrer fragte kurz ob alles in Ordnung sei und fuhr weiter, ohne sich um die beiden zu kümmern und die Polizei zu informieren. Rettungskräfte brachten die beiden Ahlenerinnen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des schwarzen Pkw könnte um die 20 Jahre alt gewesen sein und hatte dunkle Haare. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell