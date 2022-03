Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unfallbeteiligte nach Zusammenstoß gesucht

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Auto einer Unbekannten, ist am Dienstag (01.03.2022, 06.50 Uhr) ein Fahrradfahrer in Ennigerloh leicht verletzt worden.

Der 33-jährige Ennigerloher war auf seinem Fahrrad auf dem Radweg des Bürgermeister-Hischmann-Rings Richtung Ostenfelder Straße unterwegs. Als er über die Kreuzung fuhr, stieß er mit dem Auto einer unbekannten Frau zusammen. Diese fuhr ebenfalls auf dem Bürgermeister-Hischmann-Ring, um nach rechts in die Ostenfelder Straße abzubiegen. Der Radfahrer stürzte, stand wieder auf und schob sein Rad an die Seite. Die Frau rief ihm zunächst entgegen ob alles in Ordnung sei, stieg wieder in ihr Auto und fuhr weiter.

Wir bitten die beteiligte Frau und weitere Zeugen sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522-915-0.

