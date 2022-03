Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Autofahrer flüchtete vor Polizei

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.2.2022, 22.45 Uhr fiel Polizisten ein schwarzer Audi auf der Gartenstraße in Sendenhorst auf, weil der Fahrer sehr stark links fuhr. Die Beamten wollten ihn anhalten, woraufhin dieser Gas gab und über die Fröbelstraße und Osttor flüchtete. Im Bereich der Nordstraße informierten Zeugen die Einsatzkräfte über einen Verkehrsunfall, an dem der schwarze Audi beteiligt war. Dort lag auch ein Kennzeichen des Audis, das bei dem Zusammenstoß mit dem anderen Pkw abgefallen war. Die Polizisten suchten die Halteranschrift auf, wo sie den beschädigten Audi fest- und sicherstellten. Der tatverdächtige Audifahrer ist ein 52-jähriger Sendenhorster, der keinen Führerschein besitzt. Bei dem Unfall an der Einmündung Ostgraben/Nordstraße, wo es zu dem Unfall kam, entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

