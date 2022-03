Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Versuch Polizisten zu täuschen scheiterte

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.2.2022, 11.50 Uhr versuchte ein Autofahrer Polizisten in Telgte zu täuschen. Die Beamten hatten den Mann zwecks einer Verkehrskontrolle auf der Von-Siemens-Straße angehalten. Der 30-Jährige gab gegenüber den Einsatzkräften falsche Personalien an und schien unter Drogeneinfluss zu stehen. Letzteres bestätigte ein Drogenvortest, so dass dem Telgter eine Blutprobe entnommen wurde. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ermittelten die Polizisten die richtigen Personalien und stellten fest, dass der 30-Jährige keinen Führerschein besitzt. Deshalb leiteten sie gegen den Telgter zwei Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihm die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell