Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin übersehen

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 57 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Vreden. Die Vredenerin war gegen 06.35 Uhr auf der Ostendarper Straße in Richtung Butenwall unterwegs, als ein Auto ihren Weg kreuzte. Der Fahrer, ein 49-jähriger Vredener, hatte die entgegenkommende Radfahrerin übersehen, als er nach links in die Straße Viehmarkplatz abbog. Die Radfahrerin fuhr gegen das Auto und stürzte in Folge dessen. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Auf mehrere Hundert Euro wird der Sachschaden insgesamt geschätzt.

