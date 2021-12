Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - 20 Paar Schuhe gestohlen

Rhede (ots)

Auf Schuhwerk abgesehen hatten es Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Rhede. Die Täter hatten die Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Gronauer Straße eingeschlagen, um an ihre Beute zu kommen. Die Unbekannten entwendeten circa 20 Paar Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

