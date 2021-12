Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Pedelecfahrer schwer verletzt

Isselburg (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Freitag in Isselburg-Heelden bei einem Unfall erlitten. Ein 24-Jähriger war gegen 06.45 Uhr von der Anschlussstelle zur Bundesautobahn A3 nach rechts auf die Bocholter Straße (B67) abgebogen. Der Emmericher erfasste dabei mit seinem Wagen das Pedelec: Ein 59-Jähriger hatte die Bocholter Straße in Richtung Isselburg befahren. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Isselburger in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 2.500 Euro.

