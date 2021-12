Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Parkplatz-Unfall weggefahren

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag in Bocholt nach einem Verkehrsunfall hinterlassen. Zu dem Schaden an einem grauen Honda kam es etwa zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz Manes-Schlatt-Platz. Zeugenangaben soll es sich bei dem Verursacher um einen circa 80 Jahre alten Autofahrer gehandelt haben. Nähere Angaben liegen nicht vor. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell