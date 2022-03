Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeuge meldete Exhibitionisten

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.2.2022 meldete ein Zeuge gegen 13.00 Uhr einen Exhibitionisten am August-Wessing-Damm in Warendorf. Der tatverdächtige 50-Jährige befand sich in Höhe der Bushaltestelle und manipulierte an seinem Glied. Polizisten stellten den Mann auf dem nahe gelegenen Parkplatz fest und nahmen ihn zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen sie den Tatverdächtigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

