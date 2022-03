Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Unfall im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.2.2022, 8.55 Uhr eignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 851/K 6 in Hoetmar. Eine 61-Jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Auto die K 6 und wollte die Kreuzung in Richtung Everswinkel queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 50-jährigen Ennigerlohers, der die L 851 in Richtung Sendenhorst befuhr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Beckumerin zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell