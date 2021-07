Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis bis 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Motorradunfall mit schwerverletzter Fahrerin

Am Samstagmittag gegen 14:17 Uhr befuhr eine 35-jährige Motorradfahrerin vermutlich zu schnell eine Kurve in der Mönchsbuchstraße in Richtung Affalterried. Sie kam ins Rutschen und kollidierte mit der Leitplanke. Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt ins Klinikum verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Aalen - Simmisweiler: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Am Samstag gegen 15:26 Uhr wollte ein 83-jähriger Fahrradfahrer die Heerstraße in Simmisweiler kreuzen. Er übersah einen, auf der Straße fahrenden, 65-jährigen Radfahrer, wodurch es zum Sturz beider Radfahrer kam. Der 65-jährige verletzte sich dabei schwer und musste ins Klinikum verbracht werden. Der 83-jährige blieb unverletzt.

Aalen: Unfall auf Parkplatz mit hohem Sachschaden

Am Samstagvormittag gegen 10:15 Uhr kollidierten auf dem Parkplatz des Kaufland Aalen eine 79-jährige Opel-Fahrerin und 68-jähriger Porsche-Fahrer miteinander. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Aalen: Kabelbrand in Restaurant

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 22:10 Uhr wurde der Leitstelle ein Brand in einem Restaurant in der Stuttgarter Straße bekannt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Sicherungskasten geschmort hatte, ein Gebäudeschaden war noch nicht entstanden. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort. Durch die Stadtwerke musste im Gebäude der Strom abgestellt werden.

Schwäbisch Gmünd - Bettringen: Brandstiftung an Erdbeerstand

Am frühen Sonntagmorgen um 01:59 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass das Erdbeerhäuschen an der Reutestraße / Heubacherstraße in Brand stehe. Der Brand wurde von der Feuerwehr, die mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen.

