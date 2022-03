Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.2.2022 ereignete sich gegen 8.45 Uhr ein Verkehrsunfall in Sendenhorst, West I bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Sowohl eine 44-jährige Autofahrerin als auch der 55-jährige Fahrradfahrer, der einen Hund an der Leine führte, befuhren die Straße West I in Richtung Wolbeck. Auf Höhe der Zufahrt zu den Hausnummern 26/27 fuhr die Warendorferin den Pedelecfahrer an. Der Albersloher stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Hund wurde der in der Nähe wohnenden Besitzerin übergeben.

