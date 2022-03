Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zwei Radfahrende bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.02.2022, um 16.07 Uhr, kam es in Ennigerloh an der Einmündung Nordring / Am Flachswerk zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 55jähriger Pedelec-Fahrer befuhr in Begleitung einer 56jährigen Pedelec-Fahrerin, beide aus Ennigerloh, den linksseitigen Fuß- und Radweg am Nordring in Ennigerloh in Fahrtrichtung AWG. In Höhe der Einmündung Am Flachswerk beabsichtigte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Herzebrock-Clarholz auf die Straße Nordring einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision des Pkw mit den beiden Pedelec-Fahrenden. Der 55-jährige Ennigerloher wurde verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 56-jährige Ennigerloherin wurde ebenfalls verletzt, konnte die Unfallstelle aber nach ambulanter Versorgung vor Ort wieder verlassen.

