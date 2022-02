Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Gesamtschule

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Freitagnachmittag (25.1.2022, 16.15 Uhr) und Montagmorgen (28.2.2022, 16.15 Uhr) in die Gesamtschule an der Sedanstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter durchwühlten im Lehrerzimmer mehrere Schränke. Es ist nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Wer hat über das Wochenende verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

