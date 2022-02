Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Pedelec aus Garage gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Mittwochmorgen (23.2.2022) und Samstagabend (26.2.2022) ein graues Pedelec aus einer Garage an der Straße Teutheide in Lette. Es handelt sich um verschlossenes Fahrrad der Marke Stevens, das mit einem Fahrradkorb und einem Kindersitz ausgestattet ist. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Pedelecs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

