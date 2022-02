Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. In den Straßengraben gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 27.2.2022, 5.00 Uhr stellten Rettungskräfte fest, wie ein Mann aus einem Auto stieg, das im Graben am Mühlenweg in Beckum stand und informierten die Polizei. Der 46-Jährige war zuvor auf einer Feier gewesen und offensichtlich von dem Lokal an der Straße Dalmer bis zum Mühlenweg gefahren. Dort kam er von der Fahrbahn. Um festzustellen ob der Sassenberger fahrtüchtig war, ließen ihn die Beamten einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser war positiv, so dass die Einsatzkräfte den 46-Jährigen mitnahmen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren stellten die Beamten seinen Führerschein sicher, leiteten gegen den Sassenberger ein Ermittlungsverfahren und veranlassten, dass das Auto des 46-Jährigen abgeschleppt wurde.

