POL-WAF: Oelde. Autofahrer Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 27.2.2022, 0.05 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Straße In der Geist in Oelde an, weil er deutlich zu schnell fuhr. Bei der Kontrolle führte der Rietberger einen Atemalkoholtest durch. Da dieser über dem Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, nahmen die Beamten den 29-Jährigen mit. Sie ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Rietberger ein. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt.

