Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb zunächst flüchtig

Apolda (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Utenbacher Straße in Apolda teilte der örtlichen Polizei am 06.12.2021, gegen 12:45 Uhr mit, dass eine weitere Angestellte gerade einen Ladendieb verfolgt, der zuvor Waren im Markt entwendete und nunmehr flüchtig ist. Die sofort eingesetzte Streife konnten die beiden schließlich in der Lessingstraße stellen. Es zeigte sich nun, dass der 33jährige Waren im Wert von ca. 60 Euro bei sich hatte und ohne festen Wohnsitz ist. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gefertigt.

