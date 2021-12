Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Apolda (ots)

Am 06.12.2021, gegen 11:30 Uhr kam es in Apolda, Robert-Koch-Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu einem Unfall. Eine 27jährige und eine 29jährige Frau, jeweils im Pkw VW, befuhren in dieser Reihenfolge den Parkplatz. Die jüngere von beiden musste verkehrsbedingt bremsen, was die andere nicht bemerkte und aus Unachtsamkeit auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 300 Euro. Verletzt wurde niemand.

