Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall im Kreisverkehr

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Hartmannsdorf. Eine 42-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Bundesstraße aus Richtung Caaschwitz. Eine 58-jährige Opelfahrerin, welche aus Richtung Silbitz kam, übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den VW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem unfallbedingter Sachschaden entstand.

