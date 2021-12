Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen musste ein 34-jähriger Fahrzeugbesitzer feststellen, dass Unbekannte seinen VW widerrechtlich geöffnet hatten. Aus dem Wageninneren wurden Einkäufe, ein Ausweis sowie ein Mobiltelefon entwendet. Das Fahrzeug befand sich seit Freitag abgestellt in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Kahla. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

