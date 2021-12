LPI-J: Langfinger in Gartenanlage

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte Langfinger machten sich in zwei Gärten der Kleingartenanlage "Unter dem Cospoth" zu schaffen. Von einem Schuppen wurde gewaltsam die Tür geöffnet und Werkzeug im Wert von ca. 250,- Euro entwendet. Aus dem zweiten Garten nahmen die unbekannten ebenso Werkzeuge im Wert von ca. 55,- Euro an sich. Ein Pächter hatte den Diebstahl am Sonntagvormittag festgestellt und die Polizei informiert.

