POL-FR: Rheinfelden: Fahrrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Eine bislang Unbekannte Täterschaft entwendete am Samstag, 23.10.2021, zwischen 16:35 Uhr und 21:15 Uhr am Bahnhof Rheinfelden ein Fahrrad. Das Fahrrad soll am Vorderrad mittels Kettenschloss an den Fahrradständern in der Güterstraße angeschlossen gewesen sein. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Raleigh, Modell Daymax 29, in der Farbe grauschwarz mit orangenen Aufklebern. Der Neupreis des Fahrrads beläuft sich auf etwa 720 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet unter der Telefonnummer 07623/7404-0 um Zeugenhinweise.

