Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unbekannter gelangte unter Vorwand in Wohnung und stahl Schmuck

Warendorf (ots)

Am Samstag, 26.2.2022, 12.40 Uhr gelangte ein Unbekannter unter einem Vorwand in ein Mehrfamilienhaus an der Ecke Stromberger Straße/Dr.-Max-Hagedorn-Straße in Beckum und stahl Schmuck. Der Tatverdächtige klingelte an der Wohnungstür einer Seniorin und bot Hilfe an. Die Frau lehnte das Angebot ab. Daraufhin bat der Mann um die Benutzung der Toilette. Die Beckumerin ließ den Unbekannten das Bad aufsuchen und entdeckte ihn kurz darauf in ihren Schlafzimmer. Dort machte er sich an ihrem Schmuck zu schaffen. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung.

Den Dieb ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat eine Halbglatze und trug eine schwarze Daunenjacke. Wem ist der Verdächtige aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell