Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: betrunkener E-Bike Fahrer

Bad Frankenhausen / Kyff. (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 15:30 Uhr wurde während einer Verkehrskontrolle in Bad Frankenhausen Höhe der Kyffhäusertherme, ein 42 - jähriger E-Bike Fahrer angehalten und kontrolliert. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug manipuliert wurde. Das nicht verkehrssichere E-Bike Marke "Eigenbau" wurde aus dem Verkehr gezogen und polizeilich sichergestellt. Da der Fahrer erheblich nach Alkohol roch, wurde ein freiwilliger Alkoholtest veranlasst, welcher einen Wert von 1,88 Promille ergab. Daraufhin wurde der einschlägig polizeibekannte E-Bike Fahrer ins Manniske Krankenhaus verbracht und dort mit ihm die Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer des E-Bikes erwarten nun mehre Strafanzeigen.

