Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheunenbrand

Sollstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) (ots)

Am Sonntagmorgen wurden mehrere Feuerwehren und auch die Polizei kurz nach 5 Uhr alarmiert. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine Scheune in der Sollstedter Dorfstraße in Vollbrand. Der Dachstuhl wurde hierbei fast komplett zerstört. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde glücklcherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen, Personen kamen auch nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

