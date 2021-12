Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Besucher

Bad Frankenhausen / Kyff. (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in einen Keller im Wohngebiet Am Schackenfeld / Gebickestraße von Bad Frankenhausen eingestiegen. Durch diese ungebetenen Besucher wurde die Verriegelung der Tür beschädigt und aus der dahinter befindlichen Keller Box eine neuwertige Werkzeugkiste mitsamt Inhalt entwendet.

Die Polizei hat die Anzeige aufgenommen, den Geschädigten befragt und die Tatortarbeit durchgeführt.

