Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Am 20.12.2021 gegen 10:10 Uhr befuhr eine 86-jährige Pkw-Fahrerin die Belvederer Allee aus Richtung Stadtzentrum kommend. In Höhe des Sportplatzes Falkenburg überfuhr sie aus bisher unbekannten Gründen eine dort befindliche Verkehrsinsel. Hierbei wurde der Mast eines Verkehrszeichens beschädigt. Die Dame verließ anschließend die Unfallstelle in Richtung Steinbrücke. Da sie am Unfallort das vordere Kennzeichen des Pkw sowie Teile des Stoßfängers verlor, konnte der Halter schnell ermittelt werden. Die Beamten suchten die Wohn- anschrift auf und die Frau gab zu, das Fahrzeug gefahren zu haben. Es entstand Sachschaden am Pkw und am Verkehrszeichen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell