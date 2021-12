Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetene "Gäste"

Jena (ots)

Nach Rückkehr von einem Wochenendausflug musste ein Ehepaar aus Jena feststellen, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Vermutlich über die Terrassentür verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Haus in der Saarbrücker Straße und durchwühlten im gesamten Gebäude sämtliche Schränke und Schubladen. Beim Eindringen in das Gebäude wurden durch die Täter Glasscheiben zerstört. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies Lärm verursachte und dadurch Anwohner eventuell sachverhaltsrelevante Feststellungen getroffen haben Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und zahlreiche Spuren gesichert. Aktuell ist bekannt, dass die Langfinger eine Münzsammlung erbeuten konnten. Ob darüber hinaus noch etwas gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Auch der Wert des Beutegutes konnte aktuell noch nicht final beziffert werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Können Angaben oder Hinweise zum Sachverhalt gegeben werden? Wurden im Tatzeitraum vom 17.12.2021, 08:00 Uhr, bis 19.12.2021, 17:05 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Saarbrücker Straße gemacht?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei unter: 03641 - 81 2464 oder per Mail an: K2.KPI.Jena@polizei.thueringen.de

