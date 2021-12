Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt den Täter?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Betrugshandlung in Jena Zentrum, liegt vor. Am Mittwoch, den 11. August 2021, gegen 12:00 Uhr begab sich der unbekannte Beschuldigte in ein Fahrradgeschäft in der Weigelstraße in Jena. Gegenüber den Mitarbeitern gab er sich als interessierter Kunde aus und täuschte vor ein E-Bike käuflich zu erwerben. Entsprechend den geäußerten Wünschen richtete ein Mitarbeiter des Geschäfts ein Rad der Marke "e-bike manufaktur", Modell TX20, her. Dieses hat einen Gesamtwert von 4.619,90 Euro. Gegen 12:30 Uhr wurde dem unbekannten Beschuldigten das Fahrrad für eine Probefahrt überlassen, von welcher er jedoch nicht zurückkehrte. Somit handelte der Täter entsprechend seiner bereits vorgefassten betrügerischen Absicht.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und Aufenthalt machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter: 03641- 810 oder per Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell