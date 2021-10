Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Drogen im Straßenverkehr

Südlohn (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Montag gegen 23.35 Uhr einen 22 Jahre alten Autofahrer auf der Jakobistraße. Der junge Mann schien unter Drogeneinfluss zu stehen, was ein Drogentest an Ort und Stelle bestätigte. Dieser verlief positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten brachten den Fall zur Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell