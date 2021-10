Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 15-Jähriger bei Unfall verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen trug sich ein 15 Jahre alter Bocholter bei einem Verkehrsunfall zu der sich am Montag gegen 18.00 Uhr an der Einmündung Münsterstraße/Im Osteresch ereignete. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Emmerich a.R. hatte die Münsterstraße in Richtung Innenstadt befahren und war nach links auf die Straße Im Osteresch abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der den Radweg der Münsterstraße in Gegenrichtung befahren hatte. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell