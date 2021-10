Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag eine Elfjährige bei einem Verkehrsunfall in Gescher. Die Radfahrerin aus Gescher war gegen 16.20 Uhr im Kreisverkehr Westfalenring / Borkener Damm unterwegs, als sie mit einem Auto zusammenstieß. Der Fahrer, ein 62 Jahre alter Gescheraner, war vom Westfalenring kommend in das Rondell eingefahren. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Der Fahrzeugverkehr im Kreisverkehr hat grundsätzlich Vorfahrt.

