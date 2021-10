Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw mit Bierflasche beschädigt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Montag warfen noch unbekannte Täter eine Bierflasche gegen die Heckscheibe eines Pkws, der auf dem Teilstück der Werther Straße zwischen Aa und Autobahnzubringer stand. Die Scheibe wurde dadurch beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

