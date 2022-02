Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fundunterschlagung

Contwig (ots)

Am 16.2.2022, zwischen 19.00 und 19.30 Uhr, wurde eine in einem Einkaufswagen vergessene schwarze Damenhandtasche von Unbekannt unterschlagen. Zugetragen hat sich der Vorfall bei einem Discounter in Contwig, Pirmasenser Straße. Schadenshöhe ca. 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

