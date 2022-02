Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Hornbach (ots)

Am 16.2.2022 war in Hornbach, in der Bitscher Straße eine weiße Mercedes A-Klasse zum Parken abgestellt. Dieses Fahrzeug wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung Landesgrenze beschädigt. Der Schaden befindet sich hinten links im Bereich der Stoßstange und wird auf ca. 4500 Euro geschätzt. Der Schaden wurde gegen 19.15 Uhr festgestellt und beanzeigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

