Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an zwei Kfz eines Pflegedienstes

Hornbach (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 13.02.2022, 14:00 Uhr - 15.02.2022, 07:00 Uhr Ort: 66500 Hornbach, Hauptstraße 2a. SV: Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand zwei Fahrzeuge eines Pflegedienstes (grauer Toyota Yaris und blauer Toyota Corolla), die vor dem Firmensitz auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt waren. An beiden Pkw wurde die rechte Seite zerkratzt, so dass Sachschäden von jeweils rund 700 Euro entstanden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der beiden Taten, die vermutlich unmittelbar nacheinander verübt wurden. |pizw

