Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1514) Versuchte Einbrüche in Gewerbegebiet - Zeugenaufruf

Schwabach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (04./05.11.2021) versuchte ein unbekannter Täter, in einem Gewerbegebiet in Schwabach in mehrere Betriebe einzubrechen. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise.

Der Täter versuchte in der Zeit zwischen 17:00 Uhr (Do) und 07:00 Uhr (Fr) in gleich drei benachbarte Firmengebäude in der Bremer Straße einzudringen. Hierzu öffnete er in zwei Fällen den Maschendrahtzaun des Firmengeländes und versuchte anschließend über Fenster bzw. eine Tür in die Fabrikationshallen und Firmengebäude zu gelangen. In keinem der Fälle gelang es dem Täter, in eines der Gebäude zu kommen. Bei den Einbruchsversuchen verursachte der Täter entsprechende Sachschäden.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach übernahmen die Spurensicherung an den Tatorten. Die Ermittler des Fachkommissariats für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizei Schwabach suchen nun Zeugen. Personen, die im Bereich der Bremer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Michael Konrad

