Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich - 65-Jähriger verletzt sich schwer

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am Montagnachmittag (01.03., 14.00 Uhr) befuhr eine 56-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Ford Transit den Kreuzweg von Benhausen kommend in Fahrtrichtung Schlangen. Vor ihr war in gleicher Fahrtrichtung ein Traktor unterwegs. Als dieser nach rechts in die Heimatstraße abbiegen wollte, setze die Frau zum Überholen des Treckers an.

Zeitgleich fuhr ein 65-jähriger Mann aus Bad Lippspringe, der mit seinem Peelec auf der Heimatstraße in Fahrtrichtung Kreuzweg/Antoniusstraße unterwegs war, in den Kreuzungsbereich ein.

Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pedelecfahrer, der aus Sicht der Frau von rechts kam, und dem Ford.

Die Heimatstraße ist dem Kreuzweg durch Verkehrszeichen untergeordnet.

Der 65-Jährige, der glücklicherweise einen Helm trug, wurde bei diesem Unfall schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in das Vincenz Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich kurzfristig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell