POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß geflüchtet

Warendorf (ots)

Gesucht wird eine Fahrradfahrerin, die am Montagabend (28.02.2022, 19.00 Uhr) in einen Verkehrsunfall in Warendorf verwickelt war und anschließend geflüchtet ist.

Ein 27-jähriger Mann aus Münster war mit seinem Auto auf der Königsberger Straße Richtung Von-Ketteler-Straße unterwegs. Die unbekannte Radfahrerin fuhr auf der Von-Ketteler-Straße und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Autos. Die beiden stießen leicht zusammen und es entstand Sachschaden am Auto. Die Unbekannte fuhr anschließend weiter Richtung Herrmannstraße ohne sich um den Schaden zu kümmern und die Polizei zu rufen. Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: sie trug eine dunkle Jacke, Kopfhörer und fuhr ein dunkles Hollandrad.

Hinweise zu der Beteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

