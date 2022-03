Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeuge gab Hinweis auf randalierende Jugendliche

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.3.2022, kurz nach Mitternacht informierte ein Zeuge die Polizei über randalierende Jugendliche auf dem Hansaring in Beckum. Polizisten trafen dort auf drei Beckumer, 16 und 17 Jahre alt. Zuvor hatten sie ein zur Hälfte abmontiertes Verkehrszeichen festgestellt. Als die Beamten das Trio kontrollierten, verhielten sich zwei der Jugendlichen kooperativ. Nur der Dritte fiel negativ auf. Der Beckumer verhielt sich aggressiv, uneinsichtig, anmaßend, versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, so dass er angehalten werden musste und bei der Durchsuchung nach seinem Personalausweis trat und schlug er gegen die sichernden Einsatzkräfte. Bei dem Transport zu seinem Elternhaus beleidigte der alkoholisierte 16-Jährige die Polizisten mehrfach und beruhigte sich erst durch das Zureden durch seine Mutter. Die Beamten leiteten gegen den Jugendlichen wegen seiner strafrechtlichen Handlungen Ermittlungsverfahren ein.

