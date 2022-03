Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unter Drogeneinfluss im Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Starken Drogengeruch haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag (01.03.2022, 23.20 Uhr) in Beckum wahrgenommen. Die Beamten kontrollierten einen 21-jährigen Ennigerloher, der in seinem Auto auf der Neubeckumer Straße fuhr. Während der Kontrolle nahmen sie starken Geruch von Drogen wahr. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest war positiv.

Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten ihm die Weiterfahrt.

