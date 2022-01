Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, BAB 81, Rastanlage Hegau Ost) Überfall auf Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise (18.01.2022)

Engen, BAB 81, Rastanlage Hegau Ost (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags hat ein bislang noch unbekannter Täter die Tankstelle der Rastanlage Hegau Ost an der Bundesautobahn A81 bei Engen überfallen und Bargeld erbeutet. Der unbekannte, etwa 20- bis 30-jährige, dunkel gekleidete und etwa 170 - 175 Zentimeter große Mann betrat gegen 01:40 Uhr den Verkaufsraum der Rastanlagentankstelle Hegau Ost. Unter Androhung von Gewalt zwang der Täter einen anwesenden Tankstellenmitarbeiter zur Herausgabe des Kasseninhaltes. Mit Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Stückelung flüchtet der Täter zu Fuß mit unbekanntem Ziel aus der Tankstelle. Der Tankstellenmitarbeiter wurde bei der Tat nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei mit Sitz in Rottweil hat entsprechende Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen am frühen Dienstagmorgen im Bereich der Tankstelle der Autobahnrastanlagen Hegau Ost an der A 81 bei Engen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 mit der Kriminalpolizei Rottweil in Verbindung zu setzen.

