Einer Frau die Handtasche wegreißen wollten zwei unbekannte Jugendliche am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Erzbergerstraße. Eine 62-Jährige ging durch eine Unterführung vom Neckarpark in Richtung Bahnhof, wobei sie an zwei Jugendlichen mit Fahrrädern vorbeikam. Kurz darauf fuhren die Beiden mit ihren Rädern von hinten an der Frau vorbei und versuchten dabei, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche jedoch fest und es riss lediglich der Griff ab. Einem Passanten gelang es, die mit ihren Rädern flüchtenden Jugendlichen kurz zu verfolgen und einem das Fahrrad abzunehmen. Zeugen beschrieben diesen Täter als etwa 1,60 Meter groß, blond und etwa 15-16 Jahre alt. Sein Komplize soll etwa 13-14 Jahre alt sein, circa 1,50 Meter groß, hat dunkle Haare und ein nordafrikanisches Aussehen. Die Polizei erbittet Hinweise zu den Räubern an das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0.

