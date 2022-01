Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz-Hopfau

Lkr. RW) - Rund 100.000 Euro Schaden nach Hausbrand

Sulz-Hopfau / Lkr. RW (ots)

Mittwochmorgen ist es in Hopfbau bei Sulz am Neckar zu einem Brand eines Wohnhauses gekommen. Kurz vor 8 Uhr wurde die Feuerwehr Sulz über diesen Brand informiert und rückte mit sechs Fahrzeugen und über 30 Kräften an, um den Brand zu bekämpfen. Während den Löscharbeiten war die dortige Landstraße L 409 für über zwei Stunden gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt, erste Hinweise deuten auf einen technischen Defekt hin. Personen wurden nicht verletzt. Zusätzlich zur Feuerwehr befanden sich Rettungskräfte und die Polizei vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell