POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (19.01.2022)

Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Wollmatinger Straße mit den Straßen "Bismarcksteig" und "Am Briel" passiert ist, hat sich ein 24-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eine 29-Jährige wollte die Kreuzung kurz vor 07 Uhr mit einem Renault Clio von der Bismarcksteig kommend geradeaus in Richtung "Am Briel" überqueren. Hierbei achtete die 29-Jährige nicht auf den Radfahrer, der auf dem Radfahrstreifen parallel zur bevorrechtigten Wollmatinger Straße in Richtung Zähringer Platz unterwegs war. Der Radfahrer hatte trotz der noch vorherrschenden Dunkelheit kein Licht angeschaltet. Bei einer folgenden Kollision stürzte der Biker und zog sich leichte Prellungen im Hüftbereich zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

