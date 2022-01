Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer fährt Fußgängerin an

Polizei sucht Zeugen (18.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr einen Unfall auf der Straße "Obere Hauptstraße" verursacht. Ein älterer Mann mit einem silbernen Auto fuhr verbotswidrig rückwärts in der Fußgängerzone in Richtung Oberamteistraße, wobei er eine 83-jährige Frau erfasste, die stürzte und sich an der Hand verletzte. Möglicherweise ohne den Zusammenprall mitbekommen zu haben, setzte der Autofahrer, der in Begleitung einer Beifahrerin war, seine Fahrt fort. Die Polizei bittet ihn, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0, zu melden. Auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, bei der Polizei anzurufen.

