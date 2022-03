Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Warendorf (ots)

Vermutlich ist er vor der Polizei geflüchtet, weil er keinen Führerschein hat - erfolgreich war die Flucht für einen 22-jährigen Autofahrer aber nicht.

Am Donnerstag (03.03.2022, 18.28 Uhr) ist Polizisten das Auto eines 22-jährgen Ahleners auf dem Kastanienweg in Ahlen aufgefallen. Als sie den jungen Mann durch Anhaltsignale aufforderten stehenzubleiben, beschleunigte der sein Auto und bog in den Föhrenweg ein. Die Beamten folgten dem 22-Jährigen der immer schneller fuhr. Nachdem der Ahlener über mehrere Straßen versuchte vor ihnen zu flüchten, bog er in einen Wanderweg ein. Da der Weg auf den der Flüchtige fuhr sehr schmal war, stoppte dieser sein Auto und wurde umgehend von den Polizisten gestellt.

Während der Kontrolle stellten sie fest, dass der 22-Jährige keinen Führerschein hat. Auf die Frage warum er geflüchtet sei antwortete der junge Mann, dass er "Panik" gehabt hätte. Während des Gesprächs zeigte sich der Ahlener kooperativ.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet, das Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell