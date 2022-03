POL-WAF: Ahlen. Trickbetrüger ergaunern Geld durch Messenger

Warendorf (ots) - Ein bisher Unbekannter ist am Freitag (04.03.2022, 23.55 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus in Ahlen eingebrochen. Der Täter verschaffte sich Zutritt zu der Erdgeschosswohnung an der Professor-Hahn-Straße. Die 38-jährige Bewohnerin schlief zunächst, wachte aber auf, als sie der Einbrecher am Bein berührte. Die Frau machte das Licht an und der Unbekannte flüchtete über eine Terrassentür. Der Mann soll ...

